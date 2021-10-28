РИАМО - 28 окт. Жителям региона следует соблюдать осторожность после окончания нерабочей недели с 28 октября по 7 ноября, которую объявили из-за осложнения ситуации с Covid-19, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Ковид опасен, нужно быть предельно внимательными. Я очень надеюсь, что 8 числа мы будем иметь полное право пойти в школу, на работу, и делаем все для этого. Но при этом осторожным нужно будет оставаться и 8, и 9 (ноября - ред.), и дальше», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Губернатор пожелал жителям Подмосковья здоровья, а также хорошо провести нерабочие дни в теплой семейной обстановке. В этот период необходимо больше времени уделить своим близким, в том числе детям и родителям.

Ранее Воробьев заявил, что введение комендантского часа в регионе является крайней мерой, о которой сейчас речи не идет.

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