РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 окт. Жители подмосковной Балашихи пожаловались на новый надземный переход через ж/д пути станции Балашиха, по которому трудно пройти маломобильным гражданам, мамам с колясками и пожилым людям, лифты на данном переходе планируют запустить в I квартале 2022 года, сообщается в Instagram-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На станции Балашиха завершилась реконструкция пассажирской инфраструктуры. Здесь открылись новая платформа, вестибюли и крытый пешеходный мост. Новая платформа островного типа длиной 290 метров, с каждой стороны стали останавливаться поезда. На участке от станции Стройка до Балашихи проложен второй главный путь, что позволило увеличить число поездов. С 25 октября между Москвой и Балашихой начали курсировать 4 дополнительных поезда, еще 8 электричек по выходным дням и 4 по рабочим.

Однако местные жители стали массово жаловаться в соцсетях на то, что их лишили удобного наземного перехода и оставили людей, среди которых маломобильные граждане, мамы с колясками и пожилые люди, без доступа в город: в детсады, школы, поликлиники, и т.д. Что касается пандуса в построенном надземном переходе, то по словам жителей, его сделали совершено неудобным, по которому не может проехать ни одна коляска. Люди возмущены и попросили исправить ситуацию.

«Реконструкция станции Балашиха выполнена согласно утвержденному проекту. Ориентировочный срок запуска подъемных площадок на надземном переходе 1 квартал 2022 г»,- говорится в сообщении.

Компания ОАО «РЖД» 27 октября разместила объявление на станции Балашиха, в котором извинилась за доставленные неудобства и проинформировала жителей о том, что для оказания помощи маломобильным группам населения подрядной организацией на время проведения работ по реконструкции станции Балашиха сформирована группа и обеспечено круглосуточное дежурство.