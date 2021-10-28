РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 окт. Жителям подмосковного Красногорска 29 октября расскажут, как распознать инсульт и что делать при его первых симптомах, сообщили в пресс-службе первой городской больницы.

Заместитель главного врача, руководитель РСЦ, врач-невролог Максим Сутормин расскажет в эфире в Instagram-аккаунте лечебного заведения об основных факторах риска заболевания и ответит на вопросы. Начало в 12:00.

Ежегодно 29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. Мероприятие призвано напомнить об опасности инсульта, а также информировать население о ранних признаках заболевания и необходимости своевременного оказания помощи.

Инсульт - острое нарушение кровоснабжения головного мозга.