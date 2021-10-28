РИАМО - 28 окт. В детских садах Подмосковья продолжат работать дежурные группы в период эпидемиологических каникул. В эти дни воспитатели будут находиться на рабочих местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Детских садах остались только дежурные группы – это меньшее количество малышей, которые могут находиться в течение дня, но мы оставили такую практику, так как понимаем, насколько это важно семье, где все родители работают», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».​

В четверг в Подмосковье начался период нерабочих дней, объявленный в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Covid-выходные продлятся по 7 ноября. В этот период будут закрыты кафе и рестораны, за исключением работающих на вынос и на доставку, а также торгово-развлекательные центры, салоны красоты, бассейны, спортивные учреждения.

Ранее Воробьев заявил, что эпидситуация с коронавирусом в области остается напряженной.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>