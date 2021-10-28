РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 окт. Во время нерабочих дней Подольский краеведческий музей открыт в обычном режиме, 4 ноября жители округа смогут его посетить бесплатно, сообщила администрация музея.



С 28 октября по 7 ноября Подольский краеведческий музей работает с 10:00 до 18:00. 1 ноября - выходной день, 3 ноября - с 10:00 до 17:00, 4 ноября - день бесплатного посещения.

Посетителей принимают только при наличии средств индивидуальной защиты и QR-кода о вакцинации.

Подробности можно узнать по телефону: 8 (496) 755-92-34.

В четверг в Подмосковье начался период нерабочих дней, объявленный в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Covid-выходные продлятся по 7 ноября.