РИАМО - 28 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал жителей Подмосковья во время нерабочих дней оставаться в кругу семьи и ограничить контакты, это поможет снизить уровень заболеваемости.

Губернатор напомнил, что ситуация с коронавирусом в регионе очень сложная.

«С одной стороны, есть огромное количество людей, которые великолепно себя чувствуют и не испытывают осложнений, недомоганий. Но есть другая сторона медали — это большое количество выявленных случаев, ковид распространяется», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Губернатор отметил, что главная задача жителей в нерабочие дни — находиться в кругу близких и семьи для того, чтобы разорвать цепочку заражений и сбить волну.

«Иначе будет очень сложно оказать помощь тем, кому это необходимо», — резюмировал Воробьев.

В четверг в Подмосковье начался период нерабочих дней, объявленный в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>