РИАМО - 28 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность отказа жителей от посещений МФЦ в нерабочую неделю.

«Та динамика заболеваний, которую мы видим, <…> нам лучше воздержаться от посещения МФЦ. Понятно, что это все важные хлопоты, регистрация, получение документов. <…> Но все-таки мы бы просили воздержаться, снизить активность», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Губернатор добавил, что введение нерабочих дней призвано сократить распространение коронавируса в регионе.

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