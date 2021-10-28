РИАМО - 28 окт. Подмосковные власти считают комендантский час крайней мерой и не планируют вводить его в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Комендантский час - это крайняя мера. <…> Это, конечно, уже очень сложная ситуация. Слава богу, мы можем себе позволить другие режимы», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Губернатор добавил, что во избежание более драматических сценариев развития пандемии жителям необходимо максимально сократить контакты.

В четверг в Московской области начались эпидканикулы, которые позволят прервать цепочку заражения коронавирусом.

Нерабочие дни в Подмосковье продлятся по 7 ноября. В это время закрыты непродовольственные магазины, ТЦ, школы, фитнес-клубы, кинотеатры, салоны красоты. Под запретом массовые мероприятия.

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