РИАМО - 28 окт. С начала 2021 года в Подмосковье владельцам частных земель выписали 4142 административных штрафа за произраставший на их территориях борщевик, общая сумма штрафов превысила 472,2 млн рублей, при этом 53 млн рублей штрафов были выписаны землевладельцам за прошедшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.

Наибольшие суммы штрафов начислены владельцам земель в Рузском округе (201,5 млн рублей), Можайском округе (65,1 млн рублей), Истре (51,5 млн рублей), Клину (33 млн рублей), Солнечногорске (12,8 млн рублей) и Одинцовском округе (10 млн рублей).

По словам зампредседателя правительства Московской области - министра экологии и природопользования региона Андрея Разина, работа по выявлению очагов борщевика и привлечению землевладельцев к борьбе с ним активно шла в течение лета, а осенью владельцам, допустившим рост борщевика у себя на участках, был выписан значительный объем штрафов.

Общая сумма штрафов в сентябре превысила 192,3 млн рублей, а за неполный октябрь составила 103,6 млн рублей. Кроме того, землевладельцы обязаны убрать очаги опасного сорняка со своих участков, в противном случае после проверки исполнения предписания они получат повторный штраф.

Отсутствие проведения мер по борьбе борщевиком предусматривает административный штраф от 2 до 5 тыс. рублей для физлиц и от 150 тыс. до 1 млн рублей для юрлиц.