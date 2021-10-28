РИАМО - 28 окт. Коронавирусный госпиталь снова заработал в парке «Патриот» в Одинцовском округе, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Спасибо министерству обороны, в очередной раз они пришли к нам на помощь. Они не просто предоставили парк «Патриот» для госпиталя, но и присылают к нам врачей. Для нас это очень важно, потому что мы обязаны оказать помощь всем, кто в ней нуждается», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Ранее в парке «Патриот» уже открывали временный госпиталь для пациентов с коронавирусом. После в связи с улучшением ситуации по Covid-19 госпиталь закрывали.

В четверг в Подмосковье начался период нерабочих дней, объявленный в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в области зафиксировали 510 522 случая заражения. Скончались 8635 человек. Выздоровели и выписались 438 947 человек.

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