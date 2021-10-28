РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 окт. Настоятель Георгиевского храма в поселке Нахабино городского округа Красногорск иерей Павел Островский выразил мнение о высказывании репера Моргенштерна о праздновании Дня Победы.

В интервью телеведущей и блогеру Ксении Собчак музыкант заявил, что не понимает празднования Дня Победы и того, что на это тратятся огромные деньги. Позже Моргенштерн публично извинился перед всеми, кого задели его слова. СК проверяет, есть ли в его словах нарушение действующего законодательства.

«Когда некий шоумен Дава (он же Давид Ашотович Манукян) сначала исполняет мою любимую песню военных лет «Журавли» к празднику Дня Победы, а потом на премии МУЗ-ТВ изображает жену Филиппа Киркорова, то у меня, честно говоря, остается ужасное послевкусие после такого «празднования», - написал Островский в своем Instagram-аккаунте.

По его мнению, примерно об этом говорил Моргенштерн, когда негативно высказался по поводу праздника Дня Победы.

«Не спорю, что высказывание Алишера было не совсем корректным, и он уже за это принес публично извинения. Но разве не стоит обратить внимание на то, в чем Моргенштерн был на 100% прав? И кроме него об этом мало кто вообще высказывается», - добавил священнослужитель.

Он пояснил, что имеет в виду ситуацию, когда для исполнения священных для россиян песен берутся люди, которые ассоциируются у молодежи со скандалом, пошлостью и трешем.

«Какой эффект мы получаем на выходе? Одно дело, когда песню «Журавли» исполняет Дмитрий Хворостовский, а другое дело Дава… Думаю, что это вряд ли бы понравилось автору песни Расулу Гамзатову», - предположил Островский.

Он отметил, что для большинства подростков праздник Победы - это еще правда особый день.

«Но не надо закрывать глаза на ту пошлятину и жесть, которая творится в нашем шоу-бизнесе и которую приглашают исполнять наши любимые песни в великий для всех нас день», - заключил настоятель Георгиевского храма.