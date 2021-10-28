РИАМО - 28 окт. Свыше 1 тыс. человек с коронавирусом госпитализируют в Подмосковье каждый день, эпидситуация очень напряженная, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
«К сожалению, ситуация с ковидом очень сложная. Каждый день мы госпитализируем большое количество наших жителей — более тысячи человек», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».
По его словам, врачи активно работают, разворачиваются дополнительные койки для Covid-пациентов.
В четверг в Подмосковье начался период нерабочих дней, объявленный в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.
С начала пандемии в области зафиксировали 510 522 случая заражения. Скончались 8635 человек. Выздоровели и выписались 438 947 человек.
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