РИАМО - 28 окт. Свыше 1 тыс. человек с коронавирусом госпитализируют в Подмосковье каждый день, эпидситуация очень напряженная, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

«К сожалению, ситуация с ковидом очень сложная. Каждый день мы госпитализируем большое количество наших жителей — более тысячи человек», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

По его словам, врачи активно работают, разворачиваются дополнительные койки для Covid-пациентов.

В четверг в Подмосковье начался период нерабочих дней, объявленный в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в области зафиксировали 510 522 случая заражения. Скончались 8635 человек. Выздоровели и выписались 438 947 человек.

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