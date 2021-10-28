РИАМО - 28 окт. В районе станции метро «Прокшино» в новой Москве электромобиль Tesla врезался в фонарный столб, затем машина загорелась, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла в Проектируемом проезде 7029. Пожарные уже ликвидировали возгорание автомобиля.

Информация о пострадавших в данном ДТП уточняется.

Движение в районе аварии затруднено. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и оперативные службы города.

Последствия аварии с участием Tesla в новой Москве>>