РИАМО - 28 окт. В районе станции метро «Прокшино» в новой Москве электромобиль Tesla врезался в фонарный столб, затем машина загорелась, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
Авария произошла в Проектируемом проезде 7029. Пожарные уже ликвидировали возгорание автомобиля.
Информация о пострадавших в данном ДТП уточняется.
Движение в районе аварии затруднено. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и оперативные службы города.
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