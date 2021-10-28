РИАМО - 28 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас основная задача власти — понятно объяснить жителям региона о введенных ограничениях на время нерабочих дней.

В четверг в Подмосковье начался период нерабочих дней, объявленный в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Воробьев напомнил, что в Московской области нерабочие дни будут длиться по 7 ноября. По его словам, это волнует каждого человека, по понятным причинам, у жителей накопились вопросы.

«Наша задача, задача власти — объяснить, для чего и почему мы это делаем, как мы будем работать следующую неделю, до 7-го числа», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

С начала пандемии в области зафиксировали 510 522 случая заражения. Скончались 8635 человек. Выздоровели и выписались 438 947 человек.

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