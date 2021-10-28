РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 окт. С начала этого года газовики Подольска проверили порядка 8 тыс. частных домов на безопасность газового оборудования, сообщается в группе «Комитет по ЖКХ | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Горожанам напомнили о необходимости поддерживать в надлежащем техническом состоянии газовые приборы в частном доме: плиты, водонагреватели, котлы, горелки и приборы учета «голубого топлива». Каждому собственнику газового оборудования необходимо заключить договор на его техобслуживание.

С апреля 2021 года по поручению губернатора в Московской области проходит программа «Газовая безопасность», в ходе которой специалисты совершают обходы индивидуальных жилых строений, чтобы обследовать газовое оборудование и инвентаризировать его.

В ходе осмотра специалисты также проверяют у собственника наличие договора на техобслуживание газового оборудования. В случае его отсутствия, а также в случае отказа в допуске газовиков для выполнения работ по действующему договору, абоненту может грозить приостановка подачи «голубого топлива» с предварительным письменным уведомлением и административный штраф в размере от 1 до 2 тыс. рублей, при повторном нарушении - от 2 тыс. до 5 тыс. рублей.

Договор необходимо заключать со специализированной организацией, включенной в реестр. Техническое обслуживание газового оборудования проводится не реже 1 раза в год.