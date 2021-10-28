РИАМО - 28 окт. В столице ежедневно госпитализируют до 30 детей, заболевших Covid-19, всего в городе переболело порядка 200 тысяч детей, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За весь период коронавируса у нас где-то около 200 тысяч детей переболело. <…> Сегодня от 20 до 30 детей госпитализируются ежедневно», - рассказала Ракова в интервью на телеканале «Россия 24».

Ракова добавила, что в настоящий момент семеро детей болеют очень тяжело, еще двое находятся на аппаратах ИВЛ.

«И если раньше мы имели где-то 200-300 заболевших детей в день, теперь это около 1 тысячи», - отметила заммэра.

Ранее она сообщила, что ежедневно в столице делают прививку от коронавируса порядка 27 тысяч человек.

За минувшие сутки в московские больницы доставили 1679 пациентов с коронавирусом. На ИВЛ находятся 733 заболевших.

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