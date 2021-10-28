РИАМО - 28 окт. В столице тестируют работу экспериментальной системы по лечению больных Covid-19, которые относятся к группе риска, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы ввели пока в экспериментальном режиме новую, так скажем, технологию работы и ведения больных коронавирусной инфекцией, относящихся к особой группе риска», - рассказала Ракова в интервью на телеканале «Россия 24».

По ее словам, в городе создали пять центров дневных стационаров на базе трех КТ-центров и двух больниц (52-й и 40-й), которые лучше всего проявили себя в работе с ковидными пациентами.

Ракова добавила, что коронавирус особо опасен для людей с сахарным диабетом, с проблемами почек, людей после трансплантации и для других категорий.

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