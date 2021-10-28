РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 окт. Открытие кабинета врача общей практики (ВОП) планируется в декабре текущего года в жилом комплексе «Столичный» подмосковной Балашихи, сообщила заместитель главы администрации муниципалитета Лилия Татевосян.

«28 октября осмотрела помещения, выделяемые под кабинет врача общей практики. Помещения расположены в новом ЖК «Столичный». Ремонтные работы проводит застройщик ООО «Главстрой СПБ» в рамках инвестконтракта», — написала Татевосян в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что открытие кабинета ВОП планируется в декабре текущего года.