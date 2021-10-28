РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 окт. Жители одного из домов Подольска попросили провести озеленение после благоустройства дворовой территории, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники управляющей компании МУП «СЕЗ» Анастасия Горохова и Светлана Захарова встретились с проживающими в доме № 2 по улице Рожкова в микрорайоне Климовск. Собравшиеся попросили после благоустройства придомовой территории провести у подъездов озеленение.

Также жители попросили на дороге, проходящей вдоль дома, установить «лежачие полицейские» и полусферы, ограждающие жители от близкой парковки.