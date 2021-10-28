РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 окт. В усадьбе Плещеево в Подольске провели экскурсию и пленэр для художников, сообщает Подольский краеведческий музей.

На днях в усадьбе Плещеево методист Подольского краеведческого музея Дарья Сержантова провела экскурсию для художников, а затем они сделали зарисовки местности.

Сообщество московских пленеристов объединяет больше сотни художников, любителей и профессионалов. Часто участники сообщества организуют совместные поездки и пленеры.

На экскурсии в усадьбу Плещеево участникам рассказали о ее связи с творчеством Чайковского и Дебюсси. В конце XIX века поместье принадлежало семье железнодорожного магната фон Мекка. Его жена Надежда фон Мекк любила музыку и поддерживала композиторов.

Петр Чайковский прожил в усадьбе в гостях несколько недель, наслаждался красивым парком со старыми деревьями, многие из которых уцелели до сих пор. Усадьба сейчас находится в процессе реставрации.