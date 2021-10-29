В ноябре 2021 года в центре и на юге Москвы в рамках развития транспортной системы «Магистраль» откроют 38 новых маршрутов общественного транспорта, еще более 200 – обновят. Как утверждают столичные власти, благодаря этой системе ожидание автобусов в некоторых случаях сократится в 2-2,5 раза, а время, которое пассажиры проводят в пути, уменьшится на 30-40%. О том, как власти Москвы будут развивать транспортную систему «Магистраль» и что она даст пассажирам, читайте в материале РИАМО.

Эволюция «Магистрали»

О том, что столичные власти в ноябре 2021 года намерены существенно изменить маршруты общественного транспорта в Центральном и Южном административных округах Москвы, стало известно 12 октября. В рамках развития транспортной системы «Магистраль» планируется запустить сразу 38 новых маршрутов, а более 200 действующих маршрутов ожидает обновление.

Благодаря этим переменам автобусы, которые связывают южные районы мегаполиса с центром и между собой, будут курсировать по главным московским дорогам с минимальными перерывами. Следующим этапом развития «Магистрали» станет обновление автобусной сети на юго-западе и западе столицы. В 2022 году московские власти намерены обновить всю маршрутную сеть автобусов города.

«Существующие маршруты скорректировали, убрали лишние и добавили новые, например, объединили дублирующие. Там, где раньше работали два похожих маршрута с редким интервалом движения, теперь будет один, но частый. Там, где пассажиров много, запустят магистральный маршрут с короткими интервалами», – отметили в столичном Дептрансе.

Благодаря нововведениям весь юг Москвы будет полностью обеспечен автобусной сетью. Пассажиры смогут воспользоваться новыми остановками, а время ожидания автобусов на них сократится в 2-2,5 раза. Общее же время в пути, согласно расчетам столичных властей, благодаря обновленной «Магистрали» должно сократиться на 30-40%.

Впрочем, ряд изменений в этой транспортной системе произошел уже в этом месяце. Так, с 23 октября от станций метро «Краснопресненская» и Белорусского вокзала запустили новые магистральные маршруты до делового центра «Москва-Сити». Добираться до него от Замоскворецкой, Кольцевой и Таганско-Краснопресненской линий метро пассажирам теперь быстрее и удобнее. Как отметили в столичной мэрии, ранее такие поездки были возможны только с пересадками.

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Маршруты с историей

Изменения в системе общественного транспорта Москвы поэтапно происходили последние несколько лет. В частности, менялось соотношение маршрутов автобусов и трамваев, а почти все московские троллейбусы (за исключением одного маршрута) были заменены на электробусы.

Как говорит завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при Правительстве России Александр Цыганов, яркий пример транспортных изменений – район Абельмановской заставы. Схема движения трамваев рядом с ней изменилась более чем наполовину за последние десять лет.

«При этом часть маршрутов не менялась с 30-х годов XX века, когда формировались центральные и промышленные районы, реализовывались планы индустриализации столицы и массового строительства жилья», – говорит Цыганов.

Многие десятилетия маршруты общественного транспорта в Москве были ориентированы на доставку рабочих к заводам и обратно. Однако со временем большинство промзон было перепрофилировано, а заводы закрылись, поэтому некогда востребованные транспортные маршруты потеряли былую популярность. По словам Александра Цыганова, особенно это заметно на юге и юго-востоке столицы.

К примеру, станция метро «Волгоградский проспект» сегодня не используется в полную мощность – расположенные рядом с ней шарикоподшипниковый и шинный заводы, а также АЗЛК, выпускавший ранее машины «Москвич», давно не работают.

«Поэтому развитие системы «Магистраль», которая должна учесть накопившиеся и грядущие изменения в общественном транспорте, ввод новых станций метро, а также запуск МЦК и МЦД – явно необходимые меры», – отмечает эксперт.

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От центра до окраин

сайт мэра Москвы

Маршруты в рамках транспортной системы разделены на три категории: магистральные, районные и социальные. Первая категория будет включать в себя маршруты от центра до окраин города и обратно без захода в спальные районы. Это позволит пассажирам экономить время в пути.

Главным преимуществом районных маршрутов являются короткие интервалы движения транспорта – до 15 минут. Их запустят в центральных районах Москвы, чтобы доставлять пассажиров к магистральному общественному транспорту. А социальные маршруты помогут добираться к поликлиникам и другим важным объектам инфраструктуры.

«Разделение пассажирских потоков не только удобно для москвичей, но и эффективно для автомобильного трафика, так как общественный транспорт чаще всего использует выделенные полосы для движения. Значит, нагрузка на проезжие части будет снижена», – отмечает гендиректор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

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В дорогу с комфортом

Столичные власти работают не только в направлении сокращения времени, которое пассажиры проводят в дороге, но и стараются сделать сами поездки более комфортными. Правительство Москвы регулярно обновляет транспортный парк, приобретая электробусы, трамваи и новые современные автобусы, в том числе на экологичном топливе.

«Сегодня средний возраст автобусов по Москве составляет около пяти лет. За счет инвестиций и активной позиции правительства столица имеет сегодня один из самых молодых городских автопарков в Европе», – говорит заместитель гендиректора «Газпромбанк Лизинг» Сергей Вологодский.

По словам эксперта, заданный тренд на экологичность позволяет эксплуатантам (тем, кто осуществляет эксплуатацию средств производства – прим. ред.) отдавать предпочтение автобусам повышенного экостандарта (Евро-5 и выше), электробусам и транспорту на газомоторном топливе вместо дизельного. Все это значительно сокращает выбросы вредных веществ в атмосферу и положительно влияет на здоровье москвичей и гостей столицы.

«Что касается системы «Магистраль», то изменение маршрутов общественного транспорта в центре и на юге Москвы позитивно воспримется местными жителями, поскольку городской пассажирский транспорт станет более доступным», – считает Сергей Вологодский.

Впрочем, как отмечает Александр Цыганов, определенные опасения в плане запуска «Магистрали» связаны с тем, что отменить могут маршруты, привычные для пожилых людей. Они могут позволить себе подождать удобный автобус или трамвай, лишь бы доехать поближе к конечной точке маршрута и не пересаживаться. Именно такая ситуация, по словам эксперта, сложилась вблизи Абельмановской заставы, где масштабные перемены в трамвайных маршрутах «смущают старожилов района».

«Все эти факторы необходимо учесть при планировании внутрирайонных маршрутов, которые ориентированы на обеспечение доступности социальных объектов», – заключает собеседник РИАМО.

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