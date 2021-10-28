РИАМО - 28 окт. В столице задержали мужчину, подозреваемого в применении насилия к полицейскому. Он ударил сотрудника стулом в одном из ресторанов, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Инцидент произошел в четверг. Правоохранители проводили проверку для обеспечения общественного порядка. Задержанный агрессивно отреагировал на полицейских: он сорвал нагрудный знак и нанес удар стулом по руке инспектора ППС.

Нападавшим оказался 30-летний уроженец Вологодской области. Было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время с фигурантом проводятся необходимые следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.