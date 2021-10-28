РИАМО - 28 окт. В городском округе Люберцы в рамках реализации президентского проекта «Социальная газификация» почти 20 домов подключили к газу, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В городском округе Люберцы в рамках реализации президентского проекта «Социальная газификация» до 1 января 2023 года планируется догазифицировать 18 населенных пунктов. Для разъяснения порядка догазификации проведено около 30 встреч, в которых приняли участие более 560 человек. В настоящее время подано 60 заявок, заключено 35 комплексных договоров, проведен газ до границ участка по 13 адресам, осуществлена подача газа в 17 домов», — отметил Ружицкий.

Он добавил, что всю подробную информацию о социальной газификации можно получить на сайте или по телефонам горячей линии: 8 (800) 200-24-09 и 8-800-100-75-75.