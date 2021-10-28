РИАМО - 28 окт. Вакцинировались от коронавируса уже 1,2 млн москвичей старшего поколения, также с прошлой недели в городе отмечается рост желающих сделать прививку, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Вакцинировано 98% проживающих в московских домах престарелых, и столько же – вакцинировано повторно. Легкие побочные эффекты в виде повышения температуры или боли в месте укола у людей старшего возраста проявлялись даже реже, чем у молодых людей», - отметила Ракова в эфире телеканала «Россия 24».

Она добавила, что у большинства вакцинированных пожилых людей антитела выработались после первой прививки. Также после повторной вакцинации этим летом практически у всех выработалось столько антител, сколько необходимо для защиты от коронавируса.

«Среди повторно вакцинированных в домах престарелых не зафиксировано ни одного случая заболевания», - заключила Ракова.

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