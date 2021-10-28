РИАМО - 28 окт. Пропускную способность столичных пунктов вакцинации увеличат до 35 тысяч человек в сутки, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Уже с этой недели расширяем вакцинационные мощности до 35 тысяч. <…> Любой спрос москвичей на вакцинацию будет полностью нами удовлетворен», - рассказала Ракова в интервью на телеканале «Россия 24».
Она добавила, что в столице действует 100 пунктов вакцинации в поликлиниках и 20 выездных пунктов. Минувшим летом в городе ежедневно вакцинировали до 100 тысяч человек.
Ранее она сообщила, что ежедневно в столице делают прививку от коронавируса порядка 27 тысяч человек.
За минувшие сутки в московские больницы доставили 1679 пациентов с коронавирусом. На ИВЛ находятся 733 заболевших.
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