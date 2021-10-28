РИАМО - 28 окт. Ежедневно в столице делают прививку от коронавируса порядка 27 тысяч человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«На сегодняшний день в среднем у нас вакцинируется в день 26-27 тысяч человек. Из них повторно 7-8 тысяч», - рассказала Ракова в интервью на телеканале «Россия 24».

По ее словам, в столице с прошлой недели наблюдается рост желающих вакцинироваться от Covid-19, а также пройти ревакцинацию спустя шесть месяцев. Ракова отметила, что прививка дает возможность легче переносить болезнь.

За минувшие сутки в московские больницы доставили 1679 пациентов с коронавирусом. На ИВЛ находятся 733 заболевших.

В Москве в четверг стартовал период нерабочих дней, который продлится до 7 ноября. Такую меру ввели, чтобы прервать цепочки заражения Covid-19.

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