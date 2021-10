РИАМО - 28 окт. Победители первого фестиваля видеорекламы ReMovie Awards были объявлены в Москве, ленты были сняты о строительстве и недвижимости, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

27 октября в городе наградили победителей фестиваля. Он проводился при поддержке комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

«Сегодня в Москве решаются важные задачи по модернизации транспортного каркаса, удвоению протяженности линий московского метро, реализации программы реновации. В столице строятся миллионы квадратных метров недвижимости: жильё и объекты соцкультбыта, медицинские, спортивные и образовательные учреждения, транспортно-пересадочные узлы, торговые и развлекательные комплексы. Фестиваль дает яркое и наглядное представление о том, как будет выглядеть и жить город будущего, какие градостроительные объекты должны появиться на рынке недвижимости в ближайшее время», – отметил в приветственном слове к организаторам и участникам фестиваля заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Участвовали в конкурсе свыше сотни коллективов. Они показали свои видеообзоры. Лучших выбрали жюри. Партнерами премии стали АО «Мосинжпроект» и ГК «Пионер». Партнерами номинаций In Blog we trust – Группа «Эталон», «Творец года» - Группа Компаний INGRAD.

Среди лауреатов числятся: АНО «Центринформ», проект «С днем строителя» в номинации Герой труда - за возвышение образа строителя в массовой культуре, «Портал Стройкомплекса Москвы», проект «Метро Мневники: из 1612 в 2021-й» в номинации За рамками стандарта, АО «Мосинжпроект», проект «Видео по правилам безопасности на стройплощадках» в номинации Корпоративщик – лучшее корпоративное видео, Группа компаний «ФСК», проект «Территория красоты и здоровья» в номинации TVой выбор – лучший тв-ролик.

Еще победителями стали «Центр-Инвест», проект «ЖК TITUL на Серебрянической. Жилье в историческом центре столицы» в номинации Daily репорт – лучшее репортажное видео, Группа «ЛСР», проект «Зомби-хоррор Z» Art ин да хаус – лучшее авангардное, артхаусное видео, Группа компаний «КОРТРОС», проект «Не накручивай!» в номинации Ловец сетей – лучшая реклама в интернете.

Были отмечены также «Главстрой», интеграция в проект «Что было дальше?» в номинации In Blog we trust – лучший ролик от блогеров, Группа компаний «Инград», проект «Квартиры для сильных духом» в номинации Имиджмейкер – лучшее имиджевое/презентационное видео, ГК «Пионер», проект «YE`S – YOUR PERFECT STAY» в номинации Лучшая видеовитрина - атмосферный креативный ролик, ZAVIDOV REALTY, проект «Реалити шоу YouDOM» в номинации Show must go on – лучшее шоу отрасли.

Также призы получили Public Technologies, проект «Инфекционный центр Вороновское: 12 500 спасённых жизней» в номинации Агитация добра – лучшая социальная реклама, «Авито Недвижимость», проект «Авито Недвижимость» в номинации Здоровый вирус – лучший вирусный ролик, АО «ИНТЕКО», проект «Садовые кварталы» в номинации Полный метр – лучшее место съемок, «РГ-Девелопмент», клип «Мегаполисы» Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой в номинации Муза – лучшее музыкальное видео, Sales Machine, проект «Это Гениально» в номинации Творец года – лучшая режиссерская работа, Группа компаний «ФСК», актёр Константин Крюков в номинации Первый титр – лучший актер и ART3D, проект «ART3D – 17 лет в 3D» в номинации Кузница контента – лучшее агентство.

Ранее в столице высказали намерение спроектировать благодаря BIM‑технологиям целую линию столичного метро. Сейчас в городе идет активная работа над внедрением этой методологии.