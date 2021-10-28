РИАМО - 28 окт. В Москве огласили финалистов городской премии Urban Awards 2021, подошли к концу 1 и 2 этапы оценки проектов, сообщает пресс-служба конкурса.

Специалисты 4 комитетов оценили свыше 150 проектов столицы и Подмосковья. Список проектов-участников сформировали после сложения баллов объективной оценки и онлайн-голосования жюри.

Лучшие готовые объекты бизнес и комфорт-класса определили после выездов специалистов на эти проекты.

Чистоту голосования и получившиеся результаты проверил независимый аудитор премии PWC.

Согласно Положению Премии, в связи с рекордным количеством участников в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс бизнес-класса Москвы» (24 номинанта) было принято решение увеличить число финалистов с 5 до 10.

Победителей конкурса назовут на торжественной церемонии награждения - 24 ноября.

Лучший строящийся комплекс комфорт-класса Москвы

ЖК «Балтийский», РГ-Девелопмент

Эко-квартал «Аквилон Митино», Группа «Аквилон».

Жилой квартал «LIFE-Варшавская», третий этап комплексной жилой застройки, ГК «Пионер»

ЖК «Любовь и голуби», СМУ-6 Инвестиции

Апарт-комплекс HighWay, ГК «Гранель»

Лучший строящийся жилой комплекс бизнес-класса Москвы

Жилой квартал «Событие», Донстрой

ЖК «Серебряный фонтан», Группа Эталон

ЖК «Метрополия» (вторая очередь), MR Group

ЖУ Sydney City, ГК ФСК

AFI Park Воронцовский, AFI Development

My Priority Basmanny, ГК Гранель

Прогрессивные кварталы Balance, Главстрой

Городской квартал «Ривер парк», Фаза 2. Корпус 4 блоки 1 2 3 4 5, AEON Corporation совместно с «Ферро-Строй»

ЖК «Достижение», Sminex

ENITEO, Tekta Group

Лучший строящийся жилой комплекс элит-класса Москвы

Лаврушинский, Sminex

Дом «Абрикосов», MR Group

Тессинский, 1, INSIGMA

Жилой комплекс года бизнес-класса Москвы

Городской квартал «Ривер Парк». Фаза 2. Корпуса 1,2, AEON Corporation совместно с «Ферро-Строй»

DISCOVERY PARK, MR Group

ЖК «Серебряный фонтан» (2 корпус), Группа «Эталон»

Жилой комплекс года комфорт-класса Москвы

ЖК «Преображение», ГК «Инград»

ЖК «Настроение», ГК ФСК

Жилой квартал «LIFE-Варшавская», I этап, ГК «Пионер»

Лучший комплекс апартаментов бизнес-класса Москвы

Зорге 9, ST MICHAEL

«Донской квартал», ГК «Страна Девелопмент»

Wellton Gold, Концерн «КРОСТ»

Сити-комплекс «Амарант», ГК МИЦ

Alcon Tower, Alcon Group

Лучший комплекс апартаментов элит-класса Москвы

ЖК «Камергер», ENGEO Development

AMBASSADOR Golf Club Residence, ГК «Ташир»

BOGENHOUSE, ООО «Дельта»

Жилой комплекс года комфорт-класса Московской области

ЖК «Одинград квартал Центральный», ГК «Инград»

KASKAD Park 2, KASKAD Family

Эко Видное 2.0, MR Group

Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса Московской области

Микрогород «В лесу», ПроГород

Миниполис Дивное, Девелоперская группа «Сити-XXI век»

Облака 2.0, 3-RED

ЖК «Новый Зеленоград», IKON Development

Жилой квартал «Равновесие», ГК «КОРТРОС»

Лучший строящийся жилой комплекс бизнес-класса Московской области

«Точка отсчета», e. Development

Миниполис «8 кленов», Девелоперская группа «Сити-XXI век»

ЖК «Сказка» (этап 2), МАГИ

Лучший комплекс апартаментов премиум-класса

Авторский дом Roza Rossa, KR Properties

SLAVA, MR Group

Дом Chkalov, IKON Development

West Tower, ГК «Ташир»

Лучший клубный дом

ЖК «Камергер», ENGEO Development

BOGENHOUSE, ООО «Дельта»

Дом «Абрикосов», MR Group

Лучший строящийся жилой комплекс года премиум-класса

MOD, MR Group

ЖК «11» (ELEVEN), Холдинг «РСТИ» (Росстройинвест)

Жилой комплекс HIGH LIFE, ГК «Пионер»

Городские резиденции SPIRES, Tekta Group

Счастье на Ломоносовском, Группа «Эталон»

Лучший жилой комплекс Новой Москвы

«Аквилон PARK», Группа «Аквилон»

ЖК homecity, PPF Real Estate Russia

ЖК «Румянцево-Парк», Lexion Development

ЖК «Городские Истории», Транспортно-пересадочный узел «Рассказовка»

Лучший жилой небоскреб Москвы премиум-класса

Prime Park, Optima Development

Hide, MR Group

Жилой комплекс HIGH LIFE, ГК «Пионер»

Лучший жилой небоскреб Москвы бизнес-класса

Filicity, MR Group

Wellton Towers, Концерн «КРОСТ»

КРЫЛЬЯ. Дома новых горизонтов, Группа «Эталон»

AFI Tower, AFI Development

ENITEO, Tekta Group

Лучший малоэтажный комплекс Московской области

ЖК «Сказка» (этап 1), МАГИ

KASKAD Park 2, KASKAD Family

ЖК «Живописный», ГК «Гранель»

Катуар, ГК «Ферро Строй»

Комплекс года с лучшей архитектурой

Комплекс апартаментов «HILL8», Девелоперская группа «Сити-XXI век»

Prime Park, Optima Development

DISCOVERY, MR Group

ЖК «Серебряный фонтан» (2 корпус), Группа «Эталон»

ЖК «Сказка» (этап 1), МАГИ

Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры

Filicity, MR Group

ЖК «Сказка» (этап 1), МАГИ

Городской квартал «Ривер Парк». Фаза 2. Корпуса 1,2, AEON Corporation совместно с «Ферро-Строй»

Prime Park, Optima Development

Лучший проект комплексного освоения территорий Москвы

Жилой квартал «Символ», Донстрой

Жилой квартал «LIFE-Вар​шав​ская», третий этап комплексной жилой застройки, ГК «Пионер»

Прогрессивные жилые кварталы Balance, Главстрой

Городской квартал «Ривер Парк». Фаза 2. Корпуса 1,2, AEON Corporation совместно с «Ферро-Строй»

N' ICE LOFT, COLDY

Самый инвестиционно-привлекательный проект

ЖК Hide, MR Group

ЖК homecity, PPF Real Estate Russia

Проект «Остров», Донстрой

ЖК STELLAR CITY, ГК «Ташир»

AFI TOWER, AFI Development

9 ноября состоится финальное заседание членов жюри, где каждый финалист выступит с презентацией своего проекта, после чего определятся победители московской премии Urban Awards 2021.