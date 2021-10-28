РИАМО - 28 окт. В Москве огласили финалистов городской премии Urban Awards 2021, подошли к концу 1 и 2 этапы оценки проектов, сообщает пресс-служба конкурса.
Специалисты 4 комитетов оценили свыше 150 проектов столицы и Подмосковья. Список проектов-участников сформировали после сложения баллов объективной оценки и онлайн-голосования жюри.
Лучшие готовые объекты бизнес и комфорт-класса определили после выездов специалистов на эти проекты.
Чистоту голосования и получившиеся результаты проверил независимый аудитор премии PWC.
Согласно Положению Премии, в связи с рекордным количеством участников в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс бизнес-класса Москвы» (24 номинанта) было принято решение увеличить число финалистов с 5 до 10.
Победителей конкурса назовут на торжественной церемонии награждения - 24 ноября.
Лучший строящийся комплекс комфорт-класса Москвы
ЖК «Балтийский», РГ-Девелопмент
Эко-квартал «Аквилон Митино», Группа «Аквилон».
Жилой квартал «LIFE-Варшавская», третий этап комплексной жилой застройки, ГК «Пионер»
ЖК «Любовь и голуби», СМУ-6 Инвестиции
Апарт-комплекс HighWay, ГК «Гранель»
Лучший строящийся жилой комплекс бизнес-класса Москвы
Жилой квартал «Событие», Донстрой
ЖК «Серебряный фонтан», Группа Эталон
ЖК «Метрополия» (вторая очередь), MR Group
ЖУ Sydney City, ГК ФСК
AFI Park Воронцовский, AFI Development
My Priority Basmanny, ГК Гранель
Прогрессивные кварталы Balance, Главстрой
Городской квартал «Ривер парк», Фаза 2. Корпус 4 блоки 1 2 3 4 5, AEON Corporation совместно с «Ферро-Строй»
ЖК «Достижение», Sminex
ENITEO, Tekta Group
Лучший строящийся жилой комплекс элит-класса Москвы
Лаврушинский, Sminex
Дом «Абрикосов», MR Group
Тессинский, 1, INSIGMA
Жилой комплекс года бизнес-класса Москвы
Городской квартал «Ривер Парк». Фаза 2. Корпуса 1,2, AEON Corporation совместно с «Ферро-Строй»
DISCOVERY PARK, MR Group
ЖК «Серебряный фонтан» (2 корпус), Группа «Эталон»
Жилой комплекс года комфорт-класса Москвы
ЖК «Преображение», ГК «Инград»
ЖК «Настроение», ГК ФСК
Жилой квартал «LIFE-Варшавская», I этап, ГК «Пионер»
Лучший комплекс апартаментов бизнес-класса Москвы
Зорге 9, ST MICHAEL
«Донской квартал», ГК «Страна Девелопмент»
Wellton Gold, Концерн «КРОСТ»
Сити-комплекс «Амарант», ГК МИЦ
Alcon Tower, Alcon Group
Лучший комплекс апартаментов элит-класса Москвы
ЖК «Камергер», ENGEO Development
AMBASSADOR Golf Club Residence, ГК «Ташир»
BOGENHOUSE, ООО «Дельта»
Жилой комплекс года комфорт-класса Московской области
ЖК «Одинград квартал Центральный», ГК «Инград»
KASKAD Park 2, KASKAD Family
Эко Видное 2.0, MR Group
Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса Московской области
Микрогород «В лесу», ПроГород
Миниполис Дивное, Девелоперская группа «Сити-XXI век»
Облака 2.0, 3-RED
ЖК «Новый Зеленоград», IKON Development
Жилой квартал «Равновесие», ГК «КОРТРОС»
Лучший строящийся жилой комплекс бизнес-класса Московской области
«Точка отсчета», e. Development
Миниполис «8 кленов», Девелоперская группа «Сити-XXI век»
ЖК «Сказка» (этап 2), МАГИ
Лучший комплекс апартаментов премиум-класса
Авторский дом Roza Rossa, KR Properties
SLAVA, MR Group
Дом Chkalov, IKON Development
West Tower, ГК «Ташир»
Лучший клубный дом
ЖК «Камергер», ENGEO Development
BOGENHOUSE, ООО «Дельта»
Дом «Абрикосов», MR Group
Лучший строящийся жилой комплекс года премиум-класса
MOD, MR Group
ЖК «11» (ELEVEN), Холдинг «РСТИ» (Росстройинвест)
Жилой комплекс HIGH LIFE, ГК «Пионер»
Городские резиденции SPIRES, Tekta Group
Счастье на Ломоносовском, Группа «Эталон»
Лучший жилой комплекс Новой Москвы
«Аквилон PARK», Группа «Аквилон»
ЖК homecity, PPF Real Estate Russia
ЖК «Румянцево-Парк», Lexion Development
ЖК «Городские Истории», Транспортно-пересадочный узел «Рассказовка»
Лучший жилой небоскреб Москвы премиум-класса
Prime Park, Optima Development
Hide, MR Group
Жилой комплекс HIGH LIFE, ГК «Пионер»
Лучший жилой небоскреб Москвы бизнес-класса
Filicity, MR Group
Wellton Towers, Концерн «КРОСТ»
КРЫЛЬЯ. Дома новых горизонтов, Группа «Эталон»
AFI Tower, AFI Development
ENITEO, Tekta Group
Лучший малоэтажный комплекс Московской области
ЖК «Сказка» (этап 1), МАГИ
KASKAD Park 2, KASKAD Family
ЖК «Живописный», ГК «Гранель»
Катуар, ГК «Ферро Строй»
Комплекс года с лучшей архитектурой
Комплекс апартаментов «HILL8», Девелоперская группа «Сити-XXI век»
Prime Park, Optima Development
DISCOVERY, MR Group
ЖК «Серебряный фонтан» (2 корпус), Группа «Эталон»
ЖК «Сказка» (этап 1), МАГИ
Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры
Filicity, MR Group
ЖК «Сказка» (этап 1), МАГИ
Городской квартал «Ривер Парк». Фаза 2. Корпуса 1,2, AEON Corporation совместно с «Ферро-Строй»
Prime Park, Optima Development
Лучший проект комплексного освоения территорий Москвы
Жилой квартал «Символ», Донстрой
Жилой квартал «LIFE-Варшавская», третий этап комплексной жилой застройки, ГК «Пионер»
Прогрессивные жилые кварталы Balance, Главстрой
Городской квартал «Ривер Парк». Фаза 2. Корпуса 1,2, AEON Corporation совместно с «Ферро-Строй»
N' ICE LOFT, COLDY
Самый инвестиционно-привлекательный проект
ЖК Hide, MR Group
ЖК homecity, PPF Real Estate Russia
Проект «Остров», Донстрой
ЖК STELLAR CITY, ГК «Ташир»
AFI TOWER, AFI Development
9 ноября состоится финальное заседание членов жюри, где каждый финалист выступит с презентацией своего проекта, после чего определятся победители московской премии Urban Awards 2021.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии