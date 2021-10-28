РИАМО - 28 окт. На подмосковном портале «Добродел» завершено голосование по выбору размещения детских игровых площадок, жители Электростали выбрали 4 адреса, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В 2022 году в городе по выбранным адресам установят детские площадки по губернаторской программе.

Они появятся по следующим адресам: ул. Корнеева, 8, 10, 12, ул. Комсомольская 2, ул. Загонова 15, 17; ул. Октябрьская, 15, 17, 19, 21, ул. Карла Маркса 25а, 29, 31, 33, 35, 37; ул. Ялагина 5, 5а, 5б, бульвар 60-летия Победы 2, 4, 4а, 4б; ул. Тевосяна, 21, ул. Островского, 16, 26, ул. 8 Марта 43, 43а, 58, 58а, 60.

В Подмосковье с 2013 года действует губернаторская программа по установке новых детских площадок. В 2022 году на территории Московской области появятся 229 новых детских площадок, построенных по программе губернатора.