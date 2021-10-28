РИАМО - 28 окт. В общественных местах Москвы 29 октября начнут работать еще 20 точек экспресс-тестирования на коронавирус, всего в городе будут работать 70 таких пунктов, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Сегодня в столице действуют 50 точек экспресс-тестирования на Covid-19, а с завтрашнего дня открываются еще 20. Такие пункты мы открываем в местах, куда обычно ходят люди, — торговые центры, МФЦ, также используем транспортно-пересадочные узлы. Механизм уже показал свою эффективность», - рассказал Ракова в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, в городе каждый день данной услугой пользуются от 5 до 7 тыс. человек. Всего жители столицы сделали свыше 80 тыс. тестов.

«В среднем доля положительных экспресс-тестов составляет 5%. Самое важное — тест можно сделать быстро и бесплатно, а горожанам, которые получают положительный результат, сразу на месте бесплатно берут ПЦР-тест», - отметила вице-мэр.

Она пояснила, что результаты ПЦР-исследования приходят человеку через сутки. В 70% случаев ПЦР подтверждает результат экспресс-теста.

«Благодаря этому инструменту мы выявили более 2,5 тыс. заболевших коронавирусной инфекцией. Они уже начали изолироваться и лечиться, и, тем самым, мы прерываем цепочку распространения заболевания», — заключила Ракова.

Все точки экспресс-тестирования в мегаполисе будут открыты в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября.

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