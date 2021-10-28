РИАМО - 28 окт. Нынешний темп роста заболеваемости коронавирусом может быть остановлен лишь прекращением общения между людьми. Выходные позволят разорвать цепочку распространения Covid-19, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Москве с четверга начались нерабочие дни. Они продлятся до 7 ноября. В эти дни разрешено работать только магазинам с товарами первой необходимости, продовольственным торговым точкам и аптекам.

«При таком уровне заболеваемости, которой мы наблюдаем сейчас, наша задача как можно быстрее <...> сбить темпы прироста новых заболевших. Иначе просто медицинская система не сможет их обеспечить всех необходимой медицинской помощью. И в этих условиях быстрый эффект дают только меры разобщения — эпидемиологические меры, которые позволяют сократить или к нулю, насколько это возможно, свести цепочку распространения вируса», — сказала Ракова в эфире телеканала «Россия 24».

Вице-мэр отметила, что подавляющее большинство специалистов говорит о том, что именно такие эпидканикулы, в период которых люди не ходят на работу, в школу, не пользуются общественным транспортом, позволяют дать такой эффект.

Она напомнила, что опыт борьбы с пандемией почти достиг 2 лет. Он показывает, что даже простые длинные выходные уже давали положительный эффект.

«Вот прошлый год, январские праздники. 10 дней люди не ходили на работу, ни ходили в школу, меньше пользовались общественным транспортом, мы за неделю увидели снижение заболеваемости на 30%. И после этих праздников заболеваемость пошла вниз», — добавила Ракова.

Она также напомнила о майский праздниках 2021 года.

«Несмотря на то, что уже было понятно, что к нам пришел «дельта»-штамп, и он набирает свои обороты, именно майские праздники позволили нам сдвинуть основной рост заболевания», - сказала Ракова.

По ее словам, QR-коды не являются аналогом каникул, а представляют собой дополнительную меру, которая должна вводиться на 3-4 месяца минимум. Это должно стимулировать людей вакцинироваться.

«В долгосрочном периоде - 1,5-2 -3 месяца - сформируется иммунная прослойка, и тем самым уже при всплеске заболеваемости медицинская система не будет нести такую нагрузку. Мы все знаем, что вакцинированные люди — это уже факт — болеют реже. Болеют легче. (Это - ред.) определенная гарантия того, что человек не будет болеть тяжело или болеть», — заключила заммэра.

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