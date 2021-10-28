РИАМО - 28 окт. В следующем году расходы Москвы на образование увеличатся на 8,1% по сравнению с 2020 годом, это следует их проект бюджета города, сообщает пресс-служба столичного департамента образования и науки.

Глава департамента образования и науки Москвы Александр Молотков отметил, что на развитие сферы образования в 2022-2024 годах в проекте городского бюджета заложено 1 трлн 389,2 млрд рублей. Из них 463,4 млрд рублей предусмотрено на следующий год, что на 34,5 млрд рублей больше, чем в этом году.

Одним из ключевых направлений бюджета в сфере образования является индексация подушевых нормативов на воспитанников детских садов и школьников на 3,1%. На эту цель в московском бюджете дополнительно предусмотрено 7,8 млрд рублей.

Также важными пунктами являются дальнейшее укрепление материально-технической базы школ, колледжей, Дворцов творчества, развитие инфраструктуры, соцподдержка учащихся и их семей.

Так, 338,3 млрд рублей из бюджета направят на предоставление образования горожанам, 35,7 млрд рублей - на капремонт школ и покупку высокотехнологичного оборудования, 23 млрд рублей – на поддержку учителей и обучающихся, 32,9 млрд рублей - на возведение новых учреждений образования.

Городской бюджет на 2022 год сохраняет социальную направленность. Все ключевые образовательные проекты в мегаполисе будут продолжены.

На сегодняшний день дошкольное, общее и среднее профессиональное образование в столице получают свыше 1,5 млн детей. Допобразованием охвачены свыше 1 млн ребят. Число школьников и дошкольников в мегаполисе растет каждый год.