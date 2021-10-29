РИАМО – 29 окт. МТС проанализировала, когда жители разных городов Подмосковья выезжают на работу в столицу и как удаленность от Москвы влияет на ежедневную трудовую миграцию. Жители области тратят в среднем 90 минут на дорогу до работы, среднее время пути на работу москвичей — около 50 минут.

В рамках исследования были проанализированы обезличенные метрики активности абонентов в 12 крупных городах Подмосковья, удаленных от МКАД на расстоянии от одного до более 100 километров. Данное исследование было проведено на основе анализа плотности потока на автомобильных трассах, мобильного трафика, а также обезличенных данных МТС Банка по транзакциям. Период анализа — с 1 по 15 октября 2021 года.

Анализ показал, что процент жителей городов Подмосковья, которые работают в столице, составляет в среднем 28%, в городах-спутниках он больше — около 38%, в городах на расстоянии от 100 км от МКАД — меньше – 18%. Единственное исключение в списке городов – наукоград Дубна, из которого ежедневно на работу или учебу уезжают менее 13% абонентов.

Почти 40% абонентов приезжают на работу на электричках, остальные добираются на личных автомобилях или автобусах.

Пиковое время покупок билетов на электрички и общественный транспорт в некоторых городах Подмосковья:

более 100 км до МКАД

Дубна – после 09:30

Егорьевск – 08:00

Коломна – 07:00

до 100 км до МКАД

Орехово-Зуево – 06:00

Воскресенск – 07:00

Серпухов – 07:00

до 50 км до МКАД

Электросталь – 07:00

Ногинск – 08:00

Раменское – 08:00

до 25 км до МКАД

Балашиха – 08:00

Химки – 08:00

Мытищи – 07:00

Время начала поездки коррелируется с транспортной доступностью города, расписанием и заполняемостью общественного транспорта.

На дорогу до работы в среднем абоненты тратят 90 минут. Жители из самых удаленных городов едут до работы более 2 часов, из третьего и второго кластера – около полутора часов, при этом треть всех абонентов их этих населенных пунктов не добирается до Москвы, а работает в других городах по пути. Жители городов-спутников добираются до работы за 50 минут, как и среднестатистический москвич.

Спят абоненты исследуемых городов в среднем по 7 часов в рабочие дни и на 10-15 минут дольше в выходные. Дольше всех в области спят в Дубне – 7 часов 11 минут, меньше всего в Егорьевске – 6 часов 45 минут.