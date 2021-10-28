РИАМО - 28 окт. Сотрудники Госавтоинспекции МУ МВД России «Люберецкое» проведут оперативно-профилактические мероприятия по пресечению управления авто водителями в пьяном виде, сообщил отдел пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Мероприятие получило название «Нетрезвый водитель». Искать автолюбителей в состоянии опьянения будут в следующие дни:

3 ноября, с 22:00 до 23:00 по адресу: г. о. Люберцы, ул. Красногорская, д. 1;

4 ноября, с 22:00 до 23:00 по адресу: г. о. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 8, корп. 1;

6 ноября, с 22:00 до 23:00 по адресу: г. о. Котельники, Новоегорьевское шоссе, 1 км;

13 ноября, с 22:00 до 23:00 по адресу: г. о. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 7 (напротив дворца культуры «Мир»);

20 ноября, с 22:00 до 23:00 по адресу: г. о. Дзержинский, Дзержинское шоссе, вл. 9(ПОГАТ);

27 ноября, с 22:00 до 23:00 по адресу: г. о. Люберцы, п. Красково, Кореневское шоссе, д. 1, корп. 1;

29 ноября, с 06:00 до 07:00 по адресу: г. о. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 9 (с ГИБДД УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве).

За управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении сумма штрафа составит 50 тыс. рублей, а срок лишения права управления – 3 года.