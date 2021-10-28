РИАМО - 28 окт. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий вместе с главным врачом Люберецкой областной больницы Дмитрием Семенцовым провели выездное совещание и проверили ход работ в патологоанатомическом корпусе и бюро судебно-медицинской экспертизы.

«В рамках государственной программы Московской области завершается ремонт двух объектов здравоохранения городского округа Люберцы - поликлиники в Малаховке, патологоанатомического корпуса и бюро судебно-медицинской экспертизы в Люберцах. В 5 медучреждениях будут заменены 8 лифтов. К началу ноября текущего года все работы в патологоанатомическом корпусе и бюро судебно-медицинской экспертизы будут завершены», - отметил Ружицкий.

Он пояснил, что в здании был заменен шифер кровли, отремонтирован фасад, восстановлены отмостки, выполнена внутренняя отделка помещений, заменены окна и инженерные сети.