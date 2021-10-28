РИАМО - 28 окт. В городском округе Люберцы в ноябре пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло», призванное предупредить и пресечь нарушение правил перевозки детей в автомобилях, сообщил отдел пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Поиск нарушителей будет проходить в следующие дни:

7 ноября, с 17:00 до 18:00 по адресу: г. о. Люберцы, (ТРЦ «Выходной»);

14 ноября, с 17:00 до 18:00 по адресу: г. о. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 366 (ТРЦ «Орбита»);

21 ноября, с 17:00 до 18:00 по адресу: г. о. Котельники, мкр. Белая Дача, д. 8В (ТРЦ «Мега»);

28 ноября, с 17:00 до 18:00 по адресу: г. о. Лыткарино, ул. Парковая, стр. 2 (ТЦ «Весна»).

Детей младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового авто, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, можно перевозить с помощью детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Дети в возрасте от 7 до 11 лет включительно в легковом автомобиле и кабине грузового авто, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, можно возить с помощью детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности. На переднем сиденье их можно перевозить только с помощью удерживающих систем.

За нарушение правил перевозки детей согласно статье 12.23 части 3 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрен штраф в размере 3 тыс. рублей.