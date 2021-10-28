РИАМО - 28 окт. В городском округе Дубна снесут заброшенные гаражи на улице Карла Маркса вблизи д. 34. После сноса построек территорию благоустроят, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Сегодня специализированная организация приступила к сносу заброшенных гаражей.

Ранее эти гаражи и складские помещения были частью военно-строительного предприятия, которое уже несколько лет находится в стадии расформирования. Недвижимость заброшенной части была арестована за долги.

Сотрудники Главного управления региональной безопасности Московской области, Федеральной службы судебных приставов России и администрации городского округа Дубна решили проблему с юридическим статусом имущественного комплекса. Теперь участок находится в собственности города, появилась возможность благоустроить его и сделать территорию безопасной.

«Обратная связь от жителей помогает узнать, где и какие меры необходимо принять для обеспечения должной безопасности. Мы прислушиваемся к пожеланиям и мнению людей и стараемся оперативно решать существующие проблемы. Совместными усилиями граждан и органов власти мы сможем обеспечить должное внимание безопасности в каждом муниципалитете Подмосковья», – подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области - руководитель ГУРБ Роман Каратаев.

В августе жительница Дубны обратилась к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой привести территорию заброшенных гаражей в порядок. Объекты длительное время не использовались, находились в аварийном состоянии и привлекали лиц с девиантным поведением.

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