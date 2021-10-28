РИАМО - 28 окт. Московский областной государственный театр кукол покажет свои спектакли на сцене Театра кукол Республики Карелия. Всего зрителям представят три спектакля, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Зрители смогут увидеть следующие представления: «Мойры Петроградского района» (12+), режиссер Александр Ловянников; «Сказка о капризной принцессе и короле лягушек» (0+), режиссер Петр Васильев; «Африканские сказки» (0+), режиссер Денис Казачук.

Каждый из спектаклей можно посетить, воспользовавшись «Пушкинской картой».

«Пушкинская карта» — банковская карта «Мир» с лимитом 3 тыс. рублей, предназначенных для оплаты билетов на культурные мероприятия до конца этого года. Оформить карту могут молодые россияне в возрасте от 14 до 22 лет в приложении «Госуслуги. Культура».