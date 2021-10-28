РИАМО - 28 окт. Одинцовский городской суд удовлетворил требования городской прокуратуры об остановке строительных работ и сносе незаконно построенных объектов в водоохранной зоне Глазынинского пруда в Одинцовском округе, сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Позицию прокуратуры поддержало Минэкологии области, привлеченное к процессу в качестве заинтересованного лица.

«В ходе прокурорской проверки было установлено, что компания «Эльма», владелец незаконно сформированного в водоохранной зоне участка, намеревалась построить пять торговых объектов вблизи пруда на реке Самаринка. Нарушители пытались обосновать свои действия тем, что возводятся некапитальные объекты, однако в ходе осмотра подтвердилось, что в водоохранной зоне сформированы бетонные фундаменты», – сказал заместитель председателя правительства региона – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Суд вынес решение признать недействительным формирование незаконного участка, исключить его из государственного реестра, а также обязать нарушителей в кратчайшие сроки демонтировать возведенные фундаменты. Прокуратура и Минэкологии продолжат контролировать развитие ситуации.