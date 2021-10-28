РИАМО - 28 окт. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве остается напряженной, однако в последнее время ее темпы немного снизились, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Ситуация на сегодняшний день, ни для кого не новость, весьма напряженная. На прошлой неделе мы, по сути, зафиксировали такой пик заболеваемости — чуть меньше 49 тыс. вновь выявленных заболевших, что равно концу декабря прошлого года, когда эпидемия развивалась уже четыре месяца. Четыре дня прошедших показывают, что, хотя и немножко, снижаются темпы», — сказала Ракова в интервью телеканалу «Россия 24».

Она подчеркнула, что власти города практически 2 года заняты борьбой с коронавирусной инфекцией и за этот период сформировали достаточно гибкую и мощную дополнительную медицинскую и антиковидную систему, которая позволяет адаптироваться к любым ситуациям.

«Мы создали временные госпитали, <...> ряд новых корпусов (больничных - ред.), которые сразу были задействованы под ковид. В результате мы можем обеспечивать львиную долю стационарной помощи больным с коронавирусной инфекцией в дополнительных медицинских мощностях, не отвлекая для этого большинство многопрофильных стационаров, давая им возможность заниматься и плановой, и экстренной помощью в полном объеме, в котором необходимо москвичам», — добавила Ракова.

Она также отметила, что в подобной ситуации с заболеваемостью делать прогнозы очень сложно.

«Мы очень надеемся, что эпидемиологические каникулы, которые вступили в силу сейчас, дадут нам эффект и позволят в ближайшую неделю снизить темпы заболеваемости, и тем самым позволят медицинской системе не скатиться в каллапс, не «захлебнуться» и обеспечить всех пациентов необходимой медицинской помощью. Ведь мы все с вами знаем, — какое бы количество коек мы бы не создавали, если эпидемия будет идти по нарастающей, то в какой-то момент их просто не хватит», — добавила вице-мэр.

В Москве стартовали нерабочие дни, которые продлятся до 7 ноября. В эти дни разрешено работать только магазинам первой необходимости, продовольственным и аптекам.

По данным оперштаба, за последние сутки в столице выявили 8440 новых случаев коронавируса. С начала пандемии этот показатель составил 1 795 410.

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