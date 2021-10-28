РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 28 окт. В подмосковном Домодедове с 1 по 3 ноября будут работать два офиса ООО «МосОблЕИРЦ» на улице Каширское шоссе, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

С 1 по 3 ноября с 9:00 до 15:00 будет работать офис по адресу: Домодедово, Каширское шоссе, д. №7. 2 и 3 ноября в то же время будет работать офис по адресу: микрорайон Авиационный, ул. Ильюшина, д. №2А. Офис на улице Советской будет закрыт.

С 8 ноября все офисы ООО «МосОблЕИРЦ» вернутся к обычному режиму приема населения.

Получить справочную информацию, а также передать показания приборов учета можно по телефонам контактного центра 8(496)245-15-99, 8(499)444-01-00 ежедневно с 8:00 до 22:00