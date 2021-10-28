РИАМО - 28 окт. Молодежный актив Мосэнергосбыта и представители «Мосприроды» развесили кормушки для птиц и белок. Активисты провели акцию «Покорми птицу» в Терлецком лесопарке и посвятили ее Синичкину дню, который отмечается 12 ноября, сообщила пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Волонтеры заранее смастерили и раскрасили 15 кормушек с логотипом Мосэнергосбыта. Еще несколько кормушек изготовили и передали активистам для акции «Покорми птицу» воспитанники «Ступинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Альбатрос».

Волонтеры Мосэнергосбыта приняли участие в акции уже второй раз. В этом году многие из них пришли на мероприятие со своими детьми. Сотрудники «Мосприроды» рассказали о правилах подкормки и объяснили, почему пернатые нуждаются в помощи людей. Зима нелегкое время для синиц, воробьев, соек, лазоревок, поползней, снегирей и других зимующих птиц.

Мероприятие «Покорми птицу» стало частью акции «Листопад добрых дел». С августа по ноябрь специалисты «Мосприроды» и волонтеры вешают кормушки и искусственные гнездовья для лесных обитателей, наводят порядок на лесных территориях и создают социальную рекламу на природоохранную тематику. Сейчас в рамках акции в столице уже размещено более 750 кормушек и искусственных гнездовий.