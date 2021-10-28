РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 окт. Настоятель Никольского храма подарил Крест Господня гимназии №7 Подольска к 30-летию образовательного учреждения, сообщается в группе «Никольский храм г.Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

Недавно гимназия №7 Подольска отметила 30-летний юбилей. Настоятель Никольского храма иерей Алексий Суриков принял участие в торжественном мероприятии. Он поздравил руководство, сотрудников и учащихся учреждения с праздником, подарил гимназии Крест Господня, передал слова поздравления от благочинного Подольского церковного округа протоиерея Олега Сердцева и вручил грамоту Подольского благочиния директору гимназии Анне Костиной.

«Еще раз от лица всего нашего прихода поздравляем с юбилеем наших дорогих друзей, желаем всем здоровья в это непростое время, успешного освоения наук, стремления к познанию нового и помощи Божией», - говорится в сообщении.