РИАМО - 28 окт. Учитель начальных классов гимназии №16 «Интерес» городского округа Люберцы Анастасия Самольянова стала победителем регионального этапа XII Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2021», сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Региональный этап конкурса проводился в два тура: отборочный и финальный. В отборочном туре приняли участие 16 человек. По его итогам в финальный тур прошли 6 участников.

«Финальный тур проходил с 13 по 26 октября 2021 года в дистанционном формате. Участники присылали видео своих занятий и творческую презентацию «Я – учитель здоровья». По результатам регионального этапа XII Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2021» победителем стала учитель начальных классов МОУ Гимназия №16 «Интерес» городского округа Люберцы Анастасия Самольянова», - отметил Ружицкий.

Он добавил, что теперь Самольянова будет представлять Московскую область на XII Всероссийском конкурсе «Учитель здоровья России – 2021».