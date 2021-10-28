РИАМО - 28 окт. В Центре дополнительного образования детей «Росток» в Электростали прошел мастер-класс для учеников медиашколы «Форсайт», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Темой занятия стала работа в кадре. Своими знаниями и опытом поделились студенты факультета журналистики Московского международного университета.

Ребята рассказали об особенностях профессии ведущего новостей, а также поделились собственными удачными работами и примерами именитых коллег.

Студенты помогли ученикам почувствовать себя комфортно перед объективом видеокамеры, раскрыть потенциал и сделать уверенные шаги к выбору будущей профессии.