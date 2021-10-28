РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 окт. Около 100 тыс. жителей городского округа Балашиха уже поучаствовали во Всероссийской переписи населения, сообщается на официальной странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«До 8 ноября жители Балашихи могут принять участие в переписи населения с помощью портала Госуслуг. Уже воспользовались возможностью пройти процедуру онлайн более 49 тыс. балашихинцев. В стационарных участках прошли перепись более 47 тыс. человек», - говорится в сообщении.

Чтобы пройти перепись на госуслугах, необходимо быть зарегистрированным на портале. Для этого необходимо авторизоваться на электронном ресурсе, перейти на страницу «Перепись 2021», ознакомиться с правилами и заполнить переписной лист. Он включает 33 вопроса, 23 из них касаются социально-демографических характеристик: пол, возраст, гражданство, место рождения, национальность, владение языками, образование, количество детей. Еще 10 вопросов – о жилищных условиях: тип жилья, время постройки дома, общая площадь, количество комнат и виды благоустройства.

При переписи в электронной форме пользователь может сразу внести информацию о себе и обо всех членах семьи, проживающих с ним вместе. После завершения процедуры вы получите на электронную почту и мобильный телефон QR-код. Его следует предъявить переписчику, пришедшему на дом. Это нужно для того, чтобы сведения не дублировались.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября на территории всех субъектов РФ и продлится по 14 ноября. Она состоится в 12-й раз в истории нашей страны, но впервые в ней можно принять участие из любой точки мира с помощью портала Госуслуг.

Перепись населения дает самые точные данные о составе населения страны, уровне образования, условиях проживания, используемых языках, этнических группах, домохозяйствах, семьях и многом другом. Собранные сведения поступают в Росстат.