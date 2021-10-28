РИАМО - 28 окт. В 2021 году «вафельную» дорожную разметку нанесли еще на 19 наиболее загруженных перекрестков Москвы, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

«Вафельная» разметка сигнализирует о перегруженности дорожных пересечений и предупреждает водителей о том, что не стоит выезжать на перекресток в случае, если они не уверены, что успеют проехать дорожный участок до того, как на светофоре загорится красный свет.

За 2021 год «вафельную» разметку нанесли на 4 перекрестка в столичном ЮЗАО, на 2 перекрестка – в ВАО, на 5 перекрестков – в ЮВАО, на 4 перекрестка – в ЗАО, на 1 перекресток – в ЗелАО и на 3 перекрестка в ЦАО.

Сегодня в Москве насчитывается более 200 участков с такой разметкой. Многие адреса для ее нанесения указали жители столицы.

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