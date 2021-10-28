РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 28 окт. Управляющие компании подмосковного Щелкова будут работать в штатном режиме во время Covid-выходных, сообщается на сайте администрации городского округа Щелково.

В случае возникновения вопросов необходимо обращаться в свою УК, в единую диспетчерскую службу по номеру: 8(496)561-11-12 или на горячую линию администрации: 8(496)251-65-75, а также в чат ЧП в telegram по ссылке https://t.me/shchelkovoCHP.

С 4 по 7 ноября УК будут работать в режиме выходного дня, подробная информация на эти дни будет опубликована позже.

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