РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 окт. Из бюджета подмосковного Красногорска выделят 25 млн рублей на реализацию так называемой программы малых дел – решение проблем в сферах благоустройства, ЖКХ, дорог там, где об этом просили жители. Об этом сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Очередное заседание совета депутатов муниципалитета состоялось в формате Zoom-конференции в четверг.

Народные избранники вынесли на повестку 14 вопросов, в том числе о бюджете городского округа Красногорск на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. По словам временно исполняющего полномочия главы округа Всеволода Волосевича, традиционно в конце года в округе выделяются средства на программу «малых дел», направленную на благоустройство территорий по просьбам жителей.

«В этом году мы выделили порядка 25 миллионов. Финансирование направим на решение проблем, поступивших на портал «Добродел». В основном это сфера благоустройства, дорог, ЖКХ. До декабря должны все решить, а жители увидеть качественные изменения», - прокомментировал Волосевич.

Подобную практику в округе ввели в 2019 году. По итогам года на средства, сэкономленные на торгах, дополнительно отрабатываются заявки и обращения жителей.