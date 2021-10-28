РИАМО - 28 окт. Электростальские спортсменки стали призерами Всероссийских соревнований по каратэ, взяв серебро и бронзу, сообщает пресс-служба администрации городского округа Электросталь.

В соревнованиях принимали участие более 700 спортсменов из 32 регионов России. Электросталь представляли две спортсменки СШОР по единоборствам.

«По итогам состязаний Софья Малахова завоевала серебряную медаль, а Юлия Царева — бронзовую. Поздравляем спортсменок и их тренера Максима Царева», — сообщили в пресс-службе.